Рада ухвалила Закон про захист прав споживачів

Верховна Рада на засіданні 10 червня 2023 року ухвалила євроінтеграційний Закон «Про захист прав споживачів» (законопроєкт № 6134), повідомляє ЛігаБізнес.

Його метою є наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

Прийнятий Закон дозволить:

імплементувати в українське законодавче поле директиви та регламенти ЄС у сфері захисту споживачів;

поширити дію Закону на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача;

визначити права та обов'язки споживачів в електронній торгівлі;

передбачити запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції;

визначити перелік інформації про продукцію та суб'єкта господарювання, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі та відповідальність за відсутність такої інформації, а токож відповідальність суб'єкта господарювання, що надає послуги торговельного електронного майданчику (маркетплейса) для розміщення товарів для продажу інших суб'єктів господарювання.

Також Держпродспоживслужба отримає право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів (частини веб-сайту, програмного забезпечення) суб'єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів тощо.