Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2

Враховуючи перші втрати під час контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Мельник просить надати більше танків німецького виробництва, повідомляє Європейська правда.

На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі у бойових діях в Україні, у Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини.

"Українській армії вкрай потрібно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки" , - заявив Мельник.

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу" , – додав колишній посол України у Берліні.

На його думку, Бундесвер здатний надати більше ніж 18 уже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.

"Союзники мали б негайно замінити всю знищену техніку – у тому числі бойові танки Leopard та бронетранспортери – і доставити додаткову техніку" , – сказав він.

Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг ухвалив рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил.

"Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти" , - сказав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus та допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає на "стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".