ЗСУ: На Бахмутському напрямку захисники просунулися на 250-700 метрів

Українські захисники на Бахмутському напрямку пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши ворога. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Тут (на Бахмутському напрямку - ред.) продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, контратакувати.

За цю добу сталося всього три бойові зіткнення на цьому напрямку, 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії, 2 авіанальоти здійснив.

Ми у свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога" , - заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За словами Череватого, українські військові знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, троє взяли в полон.

Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.

Спікер додав, що українські військові намагаються перемагати майстерністю переважаючі сили противника.