Україна отримає ще п'ять батарей Patriot до кінця 2024 року
Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року. Про це генеральний директор компанії Грег Хейс повідомив у коментарі The Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.
Наразі Україна має у своєму розпорядженні дві батареї Patriot, які передали США та Нідерланди — кожна з них включає вісім пускових установок та інше необхідне обладнання.
За словами Хейса, компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.
"Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано", — сказано в матеріалі.
У ЗМІ додали, що Україна має у розпорядженні як ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, так і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.