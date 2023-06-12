Україна отримає ще п'ять батарей Patriot до кінця 2024 року

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року﻿. Про це генеральний директор компанії Грег Хейс повідомив у коментарі The Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.

Наразі Україна має у своєму розпорядженні дві батареї Patriot, які передали США та Нідерланди — кожна з них включає вісім пускових установок та інше необхідне обладнання.

За словами Хейса, компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

"Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано" , — сказано в матеріалі.

У ЗМІ додали, що Україна має у розпорядженні як ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, так і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.