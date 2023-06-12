Помер колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані у віці 86 років.﻿ Про це, з посиланням на Ansa, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Нагадаємо, у п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не пов'язано з критичною ситуацією.

Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

Раніше лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз – рак крові.