Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області
Захисники України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області – це сталося ще на початку червня.
"4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка" , - йдеться у повідомленні Запорізької окремої бригади територіальної оборони.
Захисники наголосили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали кілька діб, але успіху не мали.
"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!" , - Підсумували в бригаді.
Міноборони поки що про звільнення Новодарівки не повідомляє.