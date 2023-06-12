Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області

Захисники України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області – це сталося ще на початку червня.

"4 червня в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка" , - йдеться у повідомленні Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Захисники наголосили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали кілька діб, але успіху не мали.

СКРІНШОТ З DEEPSTATEMAP.LIVE

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!" , - Підсумували в бригаді.

Міноборони поки що про звільнення Новодарівки не повідомляє.