Укрзалізниця запускає жіночі купе: стартував продаж квитків

Укрзалізниця запускає жіночі купе: стартував продаж квитків
Фото: Facebook

Укрзалізниця запустила купе, якими зможуть скористатися тільки жінки та діти, яким не виповнилося 6 років﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника, повідомляє Ділова столиця.

"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок", — зазначили у відомстві.
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Там пояснили, що поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

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