Укрзалізниця запускає жіночі купе: стартував продаж квитків
Укрзалізниця запустила купе, якими зможуть скористатися тільки жінки та діти, яким не виповнилося 6 років. Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника, повідомляє Ділова столиця.
"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок", — зазначили у відомстві.
Там пояснили, що поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.