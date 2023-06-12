Укрзалізниця запускає жіночі купе: стартував продаж квитків

Укрзалізниця запустила купе, якими зможуть скористатися тільки жінки та діти, яким не виповнилося 6 років﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника, повідомляє Ділова столиця.

"Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок" , — зазначили у відомстві.

Там пояснили, що поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року: