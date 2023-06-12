У Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України

Підтримка допомоги українцям серед поляків суттєво зменшилася – дедалі більше респондентів вказують на те, що зміна їхніх стосунків пов'язана із "вимогливою позицією" біженців. Такими є висновки останнього дослідження суспільного сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня – на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економіко-гуманітарною академією у Варшаві, з посиланням на Rzeczpospolita, повідомляє Українська правда.

Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, окрім освіти.

"Ми все ще хочемо допомагати, у цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче та беззастережно, як роком раніше чи навіть у січні цього року" , – пояснює Роберт Станішевський, керівник проекту.

Лише за п'ять місяців група тих, хто вважає, що Польща має допомагати Україні під час війни, зменшилась із 62% до 42%. Ще менше поляків – зараз 35% – мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.

Чверть поляків каже однозначне "ні" додаткової допомоги Україні. Крім того, відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, упав із 49% до 28%.

Зростає також група тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни – таку думку висловлюють уже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).

Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою – 60% опитаних вже говорять "ні" рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).

39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вибагливе ставлення" з їхнього боку.

"Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все має бути безкоштовно" , – пояснює Станішевський.

Ще 14,5% зазначили, що "українці мають більше прав, ніж поляки". За словами Мирослава Скурки, президента Об'єднання українців у Польщі, це "результат антиукраїнських думок, які поширюються у соціальних мережах", які ніким не пригнічуються.