Україна та Молдова побудують нарешті міст через Дністер

На українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова) буде побудований новий міст. Угоду про будівництво підписали віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Молдови Лілія Дабіжа.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Міністерство інфраструктури, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними прес-служби, загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів, зазначили в прес-службі.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Безальтернативність мосту

Як зазначив Кубраков, критична необхідність розвитку логістичних шляхів робить проект Ямпільського мосту безальтернативним. За його словами міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Нагадаємо, у квітні цього року Україна та Молдова підписали угоду про діяльність залізничного транспорту. Ним передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова.

Також було домовлено про запровадження проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

Окрім цього, весною цього року було розпочато вантажоперевезення відновленою залізничною дільницею Березине - Басарабяска (Молдова).