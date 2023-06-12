Акціонер "Сенс банку" планує продати його частку за 1 долар

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. пропонує продати 75,6% фінустанови міжнародному інвестору за 1 долар. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Економічна правда.

У ABHH знову наголосили, що запропонований продаж 75,6% Sense Bank міжнародному інвестору не передбачає жодних виплат акціонерам, які знаходяться під санкціями.

"Запропонована вартість угоди при придбанні всіх 75,6% Sense Bank є номінальною сумою, що еквівалентна 1 долару США" , – йдеться в повідомленні.

26 квітня минулого року Рада директорів ABHH вирішила не оголошувати, не виплачувати та не надавати жодних дивідендів, не розподіляти та не надавати будь-яких інших коштів своїм акціонерам, які підпали під санкції.

"Основною метою пошуку інвестора, якому можна було б передати контроль над Sense Bank, є зменшення частки кінцевих бенефіціарних власників, які потрапили під санкції, до рівня, який би відповідав вимогам України." , – зазначає власник "Сенс Банку".

Нагадуємо, номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку