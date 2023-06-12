Зеленський підписав закон про перенесення Дня перемоги

Президент Володимир Зеленський в понеділок, 12 червня, підписав закон про перенесення Дня перемоги на 8 травня. Цей день буде офіційним вихідним, повідомляє Новое время.

Згідно з карткою законопроєкту, тепер 8 травня в Україні відзначатимуть День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років.

29 травня повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9278 Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій.

Раніше Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи замість Дня перемоги.

8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини, підписаний напередодні - 7 травня о 2:41 ночі за центральноєвропейським часом у французькому місті Реймс.

Відтоді саме 8 травня у світі відзначають День Перемоги в Європі (V Day), адже капітуляція Німеччини поклала край війні на континенті. А з 2005 року світ відзначає 8−9 травня ще як Дні пам’яті та примирення — на знак вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни.

Святкувати в Україні завершення Другої світової війни в Європі 8 травня почали громадські організації на початку 2000-х. 2014 року цей формат на урядовому рівні підтримав Український інститут національної пам’яті та Міністерство культури.

2015 року спочатку указом п’ятого президента Петра Порошенка, а потім законами про декомунізацію запровадили 8 травня як День пам’яті та примирення, святковий, але не вихідний день, залишивши 9 травня Днем перемоги над нацизмом.

У 2022 році у Раду внесли законопроєкт про скасування 9 травня, встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та пропонував 9 травня відзначати День Європи разом із Європейським Союзом.