Twitter відмовився платити за рахунками Google Cloud

Компанія Twitter відмовляється оплачувати рахунки Google Cloud. Соцмережа намагається переглянути контракт із березня, повідомляє Новое время.

До того як Ілон Маск купив компанію, Twitter підписав багаторічний контракт із Google, що стосується, серед іншого, боротьби зі спамом і захисту облікових записів.

У матеріалі видання не наводиться подробиць про те, як конфлікт між компаніями може завадити командам довіри і безпеки Twitter. Повідомляється, що Twitter намагається переглянути свій контракт із Google щонайменше з березня.

Зараз Twitter розміщує деякі сервіси на своєму сервері, а інші - на хмарних платформах Amazon і Google. У березні Amazon попередила Twitter, що призупинить платежі за рекламу через неоплачені рахунки компанії Amazon Web Services за послуги хмарних обчислень.

Раніше повідомлялося, що продажі реклами в Twitter у США впали на 59%. За внутрішніми прогнозами компанії, падіння продовжиться і надалі. Реклама у Twitter становить 90% усіх доходів компанії.