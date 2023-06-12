У Міноборони розповіли про захист Київської ГЕС від російських атак

У Міноборони запевняють, що уразити ракетами Київську гідроелектростанцію майже неможливо, для її захисту було зосереджено відповідні сили і засоби, повідомляє Українська правда.

Про це заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону

"Ми в принципі зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли велика загроза була, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідністю був.

Але розрахункова кількість потреби елементів ураження ­– це як мінімум до ядерного вибуху (потрібно) для того, щоб знищити… чи підрив зсередини, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження… Майже неможливо" , — повідомив військовий.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, що Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва і прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.