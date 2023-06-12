Колаборантку зі Снігурівки відправили до в'язниці за роботу на окупантів — СБУ

Мешканка Снігурівки (Миколаївської області) підтримала росіян і почала працювати "главою апарату" окупаційної адміністрації — після деокупації міста її затримали, а суд відправив до в'язниці на 5 років за колабораційну діяльність, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

Мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. На посаді "глави апарату" окупаційної адміністрації вона розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького "органу".

Повідомляється, що колаборантка обіцяла потенційним "кандидатам" лояльне відношення з боку окупантів та "високу зарплату" в російських рублях. Крім того, вона запроваджувала стандарти "документообігу" відповідно до вимог законодавства РФ.

"Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району" , — додали в СБУ.

Суд визнав винною 56-річну мешканку міста Снігурівка в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Також жінку позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги на строк 10 років.