Bloomberg: Україна може врятувати ЄС від зимової енергетичної кризи

Влада ЄС у рамках підготовки до зимового періоду розглядає варіант зберігання газу в підземних сховищах України, повідомляє Новое время.

"Влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицьке-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, яка має найбільшу на континенті систему підземних порожнин, у яких можна зберігати газ, коли попит і ціни на нього підскочать взимку" , — пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що газові сховища в країнах ЄС наразі заповнені на 70%, а повністю наповнені вони мають бути на початку вересня. Відповідно, зберігання газу в Україні дасть змогу уникнути його надлишку для ЄС.

Газосховища, розташовані у відносній безпеці на глибині 2 км під землею, становлять понад 30 млрд кубометрів. Оператор ПСГ — компанія Укртрансгаз — надає третину цих потужностей для зберігання, що еквівалентно приблизно 10% потреби ЄС у четвертому кварталі 2022 року, уточнили в агентстві.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію газу у другій половині літа 2023 року, якщо враховувати їхній тісний зв’язок із газовими ринками ЄС" , — заявили в німецькій енергетичній компанії RWE AG.

Однак у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, підкреслили, що наразі ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.

"Український ринок пропонує зберігання за фіксованою ставкою, що робить зберігання газу в Україні дуже привабливим і конкурентоспроможним варіантом" , — сказав Марк Заальфранк, голова відділу торговельних операцій Axpo в континентальній Європі, зазначивши, що ризик має бути знижений.

Агентство нагадує, що ця ініціатива ЄС щодо України поряд з іншими заходами покликана не допустити повторення складної ситуації 2022 року із закупівлями газу. Тоді, за деякими даними, урядам країн ЄС довелося виділити 646 млрд євро на допомогу компаніям і пересічним жителям.﻿

Раніше видання Financial Times писало про те, що влада Євросоюзу веде переговори з фінансовими установами щодо надання страхових гарантій компаніям, які зберігатимуть газ в українських підземних сховищах.