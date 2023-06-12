У Німеччині прокоментували повідомлення про знищені в Україні Leopard

Німецький уряд не має власної інформації про танки Leopard, які могли бути знищені в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявили в Міноборони Німеччини.

Представник Міністерства оборони не зміг сказати, чи будуть знищені танки замінені іншою поставкою техніки.

Росія заявила, що її військові знищили щонайменше сім танків Leopard, поставлених Заходом, під час бойових дій в Україні. Росія часто робить заяви про знищення української техніки, не підкріплені доказами.

Як повідомлялося, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".