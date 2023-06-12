Глава МАГАТЕ прямує в Україну
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прямує з візитом в Україну, повідомляє Ділова столиця.
Про це він заявив у своєму Twitter.
"На шляху до України, щоб зустрітися з Президентом Зеленським та подати програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці. Я оціню ситуацію на Запорізькій АЕС та проведу ротацію МАГАТЕ посиленою командою", — написав він.
Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію агентства на Запорізьку атомну електростанцію.