Глава МАГАТЕ прямує в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прямує з візитом в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"На шляху до України, щоб зустрітися з Президентом Зеленським та подати програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці. Я оціню ситуацію на Запорізькій АЕС та проведу ротацію МАГАТЕ посиленою командою" , — написав він.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію агентства на Запорізьку атомну електростанцію.