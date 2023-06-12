ПриватБанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі

﻿Державний ПриватБанк у багаторічних судових суперечках із колишнім власником захистив право власності на торговий центр "Приозерний" у Дніпрі, повідомляє Новое время.

У банку зазначили, що 5 червня Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у позові ТОВМісія-1 про оскарження права власності банку на ТЦ "Приозерний" і скасував арешт, накладений на об'єкт нерухомості.

"Ми відстояли справедливість і далі боротимемося за свої права, за державні інтереси, за прозору та об'єктивну судову систему" , — заявили в банку.

Компанія "Місія-1" юридично пов’язана з колишніми власниками ПриватБанку. Компанія роками намагалася повернути у свою власність майно, на яке було звернено стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитом.

При цьому в Госпсуді Дніпропетровської області розглядається ще одна справа щодо ТЦ "Приозерний". Йдеться про позов держбанку до колишнього орендаря — ТОВ "Алонза" про звільнення торгового центру та усунення перешкод у користуванні приміщеннями.

Серед іншого в держбанку вимагають стягнення боргу за оренду майна в розмірі 33,05 млн грн. Наступне засідання у справі заплановано на 4 липня.

Торговий центр Приозерний є одним із найбільших торговельно-розважальних центрів у місті Дніпро, загальною площею понад 31 тис. кв. м. ПриватБанк отримав право власності на цей ТРЦ 2016 року за рахунок погашення кредитної заборгованості перед банком компаній, пов’язаних з ексвласниками банку та його топменеджментом. Торговий центр зараз оцінюють у 308 млн грн.

У травні минулого року державний ПриватБанк виграв суд за право користування і розпорядження торгового центру "Приозерний" у Дніпрі.