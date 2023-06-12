Путін запевнив росіян, що регулярно ходить по лікарях
Президент Росії Володимир Путін заявив, що регулярно проходить медогляди, повідомляє Ділова столиця.
Про це Путін заявив під час вручення держнагород.
Після нагородження президент РФ поспілкувався із лауреатами. Під час тосту з келихами шампанського російському президентові побажали здоров'я, а також щоб він ніколи не звертався до лікарів.
"Щоб не лікуватися, треба постійно до них (до лікарів, — ред.) звертатися... Регулярно проходжу медогляди. Треба робити, мабуть, усім", — відповів Путін.
Раніше західні ЗМІ з посиланням на "злив" із Пентагону повідомляли, що президент РФ регулярно відвідує сеанси хіміотерапії у зв'язку з онкологічним захворюванням.