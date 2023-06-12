G7 працює над протидією продажу РФ краденого українського зерна

Країни Групи семи (G7) розробляють спосіб боротьби із розкраданнями українського зерна російськими окупантами. Зокрема планується проводити хімічну ідентифікацію походження зерна, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер на конференції Міжнародної ради по зерну.

Спенсер заявив, що Велика Британія лідирує у цій схемі, і що країни G7 також тісно співпрацюють з Україною, четвертим за величиною експортером зерна у світі.

"Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація) стане ефективним засобом запобігання подальшому розкраданню українського зерна" , — сказав Спенсер.

У травні Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її війну проти України, спрямованих проти "сумнівних осіб та організацій", пов'язаних із підозрами у крадіжці українського зерна.