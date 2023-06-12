США планують розширити Радбез ООН, однак з умовою — WP

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, та додлати до неї шість нових членів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише The Washington Post, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. Про нього планують оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку вже цієї осені.

США планують включити шість нових членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування.