ДПСУ: на узбережжі Одещини зросла мінна небезпека
Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути небезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати, повідомляє Українська правда.
Про це заявили у Державній прикордонній службі.
Прикордонники застерігають: "велика вода" зірвала мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на Дніпрі та у Каховському водосховищі, що може призвести до викиду їх разом із сміттям. Вони не такі помітні, як морські міни, тож становлять значну небезпеку.
Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією.
За 7 днів прикордонники разом з іншими Силами оборони виявили 6 мін різної модифікації, які бурхливим потоком повені викинуло на узбережжя Одещини. Більшість вибухонебезпечних предметів шляхом контрольованого підриву було знищено.
Окрім того, прикордонники фіксують, що вибухонебезпечні предмети детонують самі у воді, зіштовхуючись з іншими предметами.
Загроза мінної небезпеки залишається високою, особливо після штормової негоди.
"Закликаємо громадян не нехтувати власною безпекою. В жодному разі не прибирати самостійно сміття з узбережжя, а лише після перевірки берегової смуги вибухотехніками. Бережіть себе та оточуючих!", — заявили в ДПСУ.