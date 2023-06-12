Кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС зросла — ОВА

У понеділок в одному з районів Херсона виявили утопленими жінку та чоловіка. Загалом нині відомо про 10 загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників. Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.

Станом на 11 червня було відомо про п'ятьох загиблих від повені на Херсонщині.