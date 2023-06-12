Кулеба: Партнери не сумніваються у непричетності України до підриву Каховської ГЕС

Партнери України вже не мають сумнівів у тому, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської гідроелектростанції, але поки не вибудували консенсусу щодо прямої відповідальності за це Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері телемарафону в понеділок сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голова МЗС стверджує, що в питанні відповідальності Росії за підрив Каховської ГЕС "вибудовується консенсус", але західні ЗМІ, на його думку, неоднозначними заголовками "завдали великої шкоди правді про цю історію".

"Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди" , – сказав він.

Говорячи про позицію партнерів України щодо відповідальності за події на Каховській ГЕС, Кулеба уточнив, що в них "немає сумнівів, що це не Україна зробила".

"Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки" , – пояснив він.