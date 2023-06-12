У Голій Пристані окупанти евакуюють українців лише за хабар – Генштаб

Окупанти в затопленій Голій Пристані на Херсонщини дозволяють евакуацію українців лише після отримання хабаря, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка" , — йдеться в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого Криму та російського Краснодару.