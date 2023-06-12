Генсек ООН стурбований, що Росія вийде із "зернової угоди"

Росія вже 17 липня може припинити свою участь у "зерновій угоді", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я стурбований, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу і водночас продовжувати роботу щодо сприяння російському експорту" , — зазначив Гутерреш.

Нагадаємо, Росія з початку весни цього року активізувала погрози щодо "зернової угоди". Чиновники країни-агресора заявляють, що домовленості щодо російського експорту нібито не виконуються.

Зокрема, влада РФ наполягає на відновленні транзиту аміаку через Україну. Якщо цієї вимоги не виконають, то "зернова угода" припинить своє існування", заявляли раніше в МЗС РФ.

При цьому востаннє "зернову операцію" продовжували 18 травня на два місяці. Після продовження Росія продовжує блокувати порт Південний — один з трьох українських портів, який входить до угоди.