У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів — Генштаб
У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів, яким припинили відпустки, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Помічено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", — йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.