У Маріуполі та Новоазовську дезертували десятки окупантів — Генштаб

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів, яким припинили відпустки, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Помічено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.