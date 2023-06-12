Ворог обороняється на півдні, намагався наступати на Благодатне – Генштаб

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку деокупованого Благодатного Донецької області. На півдні противник обороняється.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 12 червня.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу супротивника. Також нашими захисниками було знищено ворожий вертоліт Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетні комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

Крім того, загалом завдав 17 авіаційних ударів і здійснив близько 22 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань громадянська інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Також російські окупанти скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 23 бойові зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопіч, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілечтя, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Крейдяного та Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямі протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії у районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійським обстрілам зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожого артилерійського обстрілу постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку до Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Північного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Північне, Водяне, Першотравневе, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямі українські захисники відбили усі 14 ворожих атак у районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Часівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріл Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійський обстріл населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб'янки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.