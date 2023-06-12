Байден відклав зустріч зі Столтенбергом: розболівся зуб

Через стоматологічну процедуру президент США Джо Байден переніс на вівторок зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Politico.

У неділю Байден повідомив, що відчуває біль у нижньому правому премолярі, тобто кореневому зубі. Лікарі, що оглянули рентгенівський знімок щелепи президента, вирішили видалити зуба.

Операцію проведуть у стоматологічному кабінеті Білого дому без наркозу, тож 25-та поправка до Конституції США, згідно з якою в разі тимчасової або повної недієздатності президента його обов’язки виконує віцепрезидент, не застосовується.

Однак віцепрезидентка адміністрації Байдена Камала Гарріс усе ж проведе один із запланованих заходів у понеділок для відзначення команд-переможців Національної асоціації студентського спорту США.

Як відомо, Байден мав прийняти генсека НАТО Єнса Столтенберга, аби обговорити підготовку до саміту Альянсу у Вільнюсі, а також підтримку України на тлі жорстокої агресивної війни Росії.

Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року, заявив на початку цього року, що піде з посади, коли наприкінці вересня закінчиться його нинішній термін повноважень.