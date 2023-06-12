Кулеба: 12 країн надіслали допомогу через підрив Каховської ГЕС

Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Кулеба зазначив, що на цей час допомогу виділили вже 19 країн.

"З них гуманітарна допомога з 12 країн вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо" , – зазначив міністр закордонних справ.

Він деталізував, що серед наданого – понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.

Кулеба додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації – Червоний Хрест та ООН.