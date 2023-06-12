З трьох деокупованих населених пунктів Донеччини евакуювали 11 людей – ОВА

З деокупованих Благодатного, Сторожового та Нескучного на Донеччині евакуйовано 11 людей, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

"Зараз я можу повідомити, що станом на 18:00 з Благодатного евакуйовано три особи – всі дорослі. Сторожове – 7 осіб (евакуйовано - ред.), з них одна особа з обмеженим тілорухом, Нескучне – одна жінка, також з інвалідністю" , — повідомив він.

Він додав, що місця для евакуйованих були підготовлені заздалегідь. Одна людина перебуватиме на території Донеччини, інших – забрали до себе родичі.

За його словами, зараз триває зачистка цих населених пунктів, потім будуть розмінування і стабілізаційні заходи.

Кириленко повідомив, що деокуповані населені пункти зруйновані приблизно на 75%.

"Це приватний житловий сектор. Якщо мені дають цифру 370 будинків (у звіті - ред.), то там (насправді - ред.) лишається трохи менше 50 більш-менш вцілілих будинків. В першу чергу – евакуювати людей, надати медичну допомогу, харчування" , — заявив Кириленко.