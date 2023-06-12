ЗСУ за тиждень звільнили сім населених пунктів — Міноборони

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Нескучне;

Сторожеве;

Макарівка;

Благодатне.

Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кв.км.