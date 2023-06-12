ЗСУ за тиждень звільнили сім населених пунктів — Міноборони
За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її даними, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено:
- Лобкове;
- Левадне;
- Новодарівка;
- Нескучне;
- Сторожеве;
- Макарівка;
- Благодатне.
Окрім цього просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кв.км.