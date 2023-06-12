Блінкен: китайські компанії постачають РФ технологій подвійного призначення
Приватні китайські компанії займаються наданням Росії технологій подвійного призначення, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
США раніше висловлювали Китаю побоювання з приводу можливого відправлення Росії озброєнь, які потім можуть використовуватися для ведення війни проти України.
"Ми не бачили, щоб ця лінія була перетнута", - сказав держсекретар.
За його словами, у США є побоювання з приводу приватних компаній Китаю, що займаються наданням Росії технологій, зокрема технологій подвійного призначення.
"Це те, що є проблемою. Ми порушували це питання в минулому", - додав Блінкен.
Також він заявив, що США та інші партнери приділяють велику увагу спробам зірвати зусилля з постачання безпілотників з Ірану в Росію.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що китайські компанії передали Росії штурмові гвинтівки та інше обладнання, яке можуть використовувати у військових цілях.
Також у секретних документах США, які раніше були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв не допомагати Росії зброєю.