Литва розпочала розслідування вивезення українських дітей до Білорусі

Прокуратура Литви почала розслідування за фактом незаконного вивезення українських дітей на територію Білорусі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Грюнськене.

Розслідування розпочато за статтею 102 Кримінального кодексу Литви - "Депортація і переселення цивільних осіб" і статтею 100-2. "Розлучення дітей".

У доданих документах ідеться про те, що від початку війни Росії проти України понад 2 тисячі українських дітей, здебільшого сиріт, було незаконно перевезено з тимчасово окупованих Росією територій до таборів Білорусі.

Стверджується, що це могло бути здійснено за вказівкою або зі схвалення білоруського режиму.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.