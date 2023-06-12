Італійські ЗМІ оцінили спадщину Берлусконі

За найконсервативнішими оцінками, стан колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який помер 12 червня, становить 4 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Серед основних активів померлого експрем'єра — 61% акцій медіагрупи Fininvest (Mediaset, найбільший італійський видавничий дім Mondadori та ін.), яку він заснував 1978 року. Згідно з останнім звітом за 2021 рік, чистий дохід компанії склав €4,9 млрд. Згідно з підрахунками журналістів, за останні 2 тисячі днів Берлусконі отримував €170 тис. на день від діяльності групи. Інші акції медіагрупи належать дітям Берлусконі.

У власності колишнього глави італійського уряду квартири в Римі та Мілані, понад десять особняків по всій країні, шестирічна Audi A7 та три яхти.

Він володів футбольним клубом "Монца". У 2017 році продав 99,93% акцій ФК "Мілан" за €740 млн.

Forbes у 2023 році оцінював статки Берлусконі в $6,9 млрд.

12 червня у віці 86 років помер італійський мільярдер, колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі.