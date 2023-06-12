Росіяни вдарили по Костянтинівці, є загиблі та поранені — прокуратура

Російські військові завдали удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік, який косив траву на футбольному полі, та двоє осіб дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Донецькій обласній прокуратурі.

"12 червня росіяни завдали ударів по північному регіону. На цей раз під приціл військ РФ потрапило м. Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії. На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден дістали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також пошкоджено фасади приватних домоволодінь.