Блінкен: Успішний контрнаступ може змусити Путіна до переговорів

Сполучені Штати впевнені в успішності контрнаступу України, який, як вони вважають, посилить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах щодо завершення війни з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції в понеділок у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен зауважив, що "йдеться про найперші дні" українського наступу, тож надто рано говорити, до чого він може призвести.

"Але важливо розуміти, що в результаті підтримки України понад 50 державами, а також мужності й стійкості українського народу та українських військових ми впевнені, що вони й надалі матимуть успіх у тому, що прагнуть досягти – повернути територію, яку в них захопила Росія" , – підкреслив він.

За словами державного секретаря США, підтримка України з боку західних союзників у довгостроковій перспективі спрямована на встановлення миру, який має бути "справедливим і міцним".

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його" , – додав Блінкен.

Саме тому, сказав держсекретар, США продовжать "максимізувати нашу підтримку Україні зараз, щоб вона могла досягти успіху на полі бою", а також працюватимуть над іншими формами підтримки, аби дозволити Україні стати успішною державою.

Минулого тижня телеканал CNN з посиланням на американських високопосадовців повідомляв, що українські війська досягли перших успіхів внаслідок прориву лінії оборони Росії в районі Бахмута, однак зазнали при цьому значних втрат.

Крім того, за даними розвідувального центру сил оборони Естонії, активність бойових дій в Україні значно зросла, а українські Збройні сили атакують одразу на кількох напрямках.