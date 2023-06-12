Швеції вперше схвалила екстрадицію прихильника курдів до Туреччини

Швеція вирішила екстрадувати до Туреччини прихильника Робочої партії Курдистану. Це перший випадок з моменту, коли країна вирішила подати заявку на вступ до НАТО, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Таке рішення схвалив уряд Швеції.

Йдеться про чоловіка, якого було засуджено за злочини, пов'язані з наркотиками, у Туреччині 2013 року. Відбувши трохи менше ніж пів року свого терміну, він був умовно-достроково звільнений, легально залишив Туреччину, а потім переїхав до Швеції та отримав дозвіл на роботу.

30 травня 2023 року Верховний суд постановив, що відповідно до Закону про екстрадицію та Європейської конвенції, проти екстрадиції до Туреччини немає перешкод. Рішення про екстрадицію буде приведено у виконання на початку літа.

12 червня 2023 року уряд ухвалив рішення про екстрадицію зі Швеції 35-річного громадянина Туреччини. Цей випадок стане першим випадком екстрадиції до Туреччини прихильника РПК з моменту початку вступу Швеції до НАТО.

Робочу партію Курдистану визнають терористичним угрупованням у самій Туреччині, США, ЄС та інших країнах.

Процес вступу Швеції до НАТО

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже понад рік намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Після подання заявки вона отримала гарантії безпеки від країн НАТО, зокрема Великобританії.

На цей час її членство відмовляється ратифікувати Угорщину та Туреччину. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала всі вимоги і може вступити до Альянсу до липневого саміту.

Президент США Джо Байден заявив, що вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу відбудеться найближчим часом.