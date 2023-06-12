Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Адміністрація Байдена "дуже-дуже скоро" оголосить про виділення наступного пакета військової допомоги Україні з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента США, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі..

"Ви бачили пакет допомоги, виділений в межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги (за президентськими повноваженнями – ред.), які нададуть Сполучені Штати" , — зауважив Кірбі.

Він також зазначив, що в Вашингтоні знають, що саме потрібно Україні, в тому числі для її нинішніх контрнаступальних операцій.