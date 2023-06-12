Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога такі, як нам потрібно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухали доповідь щодо успіхів ЗСУ та потреб у посиленні на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші, найгарячіші: "Хортиця" і "Таврія".

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках" , — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли про успіхи, про те, які точки фронту потребують посилення.

Також була доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

"Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку.