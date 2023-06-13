Генштаб: Росія за добу втратила 470 солдатів, вертоліт та 4 танки

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили 470 окупантів, вертоліт, 4 танки, 20 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали: