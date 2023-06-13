Генштаб: Росія за добу втратила 470 солдатів, вертоліт та 4 танки
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили 470 окупантів, вертоліт, 4 танки, 20 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 216650 (+470) осіб ліквідовано
- танків - 3935 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 7642 (+6) од.,
- артилерійських систем – 3766 (+20) од.,
- РСЗВ – 601 (+0) од.,
- засобів ППО – 363 (+1) од.,
- літаків – 314 (+0) од.,
- вертольотів – 300 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од.,
- крилатих ракет - 1183 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од.,
- спеціальної техніки – 511 (+1) од.