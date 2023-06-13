ППО вночі знищила 10 ворожих ракет із 14 та один "Шахед" із 4 – штаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, вночі ворог атакував Україну 14 крилатими ракетами, з яких 10 знищила ППО, та 4 "Шахедами", один з яких збили захисники.
"Попередньо ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною.
Також завдав авіаційний удар 4 "Шахедами", 1 знищено нашими захисниками" , - йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.
У штабі також повідомили, що у Кривому Розі є влучання до п'ятиповерхового будинку та інших цивільних об'єктів інфраструктури.
Внаслідок потрапляння до будинку є постраждалі у вкрай тяжкому стані.
"Інформація уточнюється" , – додали у повідомленні.