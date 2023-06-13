США не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

США поки що не бачать ознак, які б вказували на те, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі відбулося. Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

"Щодо Білорусі, все, що я можу сказати, це те, що ми не бачили жодних ознак того, що могло б змусити нас змінити нашу власну позицію щодо ядерної готовності чи потенціалу" , - зазначив він.

Кірбі також наголосив, що риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "відповідає безрозсудному та безвідповідальному підходу говорити про ядерний потенціал".

"Але, знову ж таки, ми не бачили жодних ознак того, що переміщення ядерної зброї є неминучим або відбувається. І ми, безумовно, не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу власну позицію" , – додав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.