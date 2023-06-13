Франція активізує постачання зброї Україні, щоб допомогти контрнаступу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил. Про це він сказав на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Українська правда.

"Ми зробили все, щоб допомогти. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів" , – зазначив Макрон.

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме найближчими тижнями.

Він також додав, що нещодавно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив початок контрнаступу.

Раніше Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше розпочати переговори.