Гральний бізнес сплатив у чотири рази більше податків, ніж за весь 2022 рік

За п’ять місяців цього року гральний бізнес сплатив податки на 2,2 млрд грн — це вчетверо більше, ніж за весь 2022 рік. Про те йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки, повідомляє Новое время.

Таке зростання сплати податків у БЕБ пояснили припиненням схем ухилення від сплати податків через маніпулювання платежами та приховування їхнього реального призначення. Здебільшого йшлося про міскодінг — коли вказують не код платежу, що належить до транзакцій з азартних ігор, а суміжний, за яким податки значно менші.

За підсумками 2021 року онлайн-казино сплатили 34,5 млн грн податків. У 2022-му це було вже 549,7 млн грн, адже почалося розслідування і наприкінці року стрімко зросли податкові платежі, зазначається в повідомленні БЕБ.

Податок на прибуток від букмекерської діяльності та онлайн-казино за п’ять місяців цього року становив 526,7 млн грн, а загальні податкові платежі перевищили суму в 2,2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабмін запропонував ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.