Кількість загиблих від удару по Кривому Рогу зросла до шести

Станом на 9 ранку 13 червня відомо про 4 загиблих та 25 поранених від нічної атаки на Кривий Ріг у Дніпропетровській області. ﻿﻿Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, вже 6 загиблих. Рятувальна операція триває", - повідомив Вілкул.

Перед тим Офіс генпрокурора повідомив, що попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення.

Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі.

Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість жертв і потерпілих.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).