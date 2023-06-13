Розвідка Британії: Іран допомагає РФ будувати завод із виробництва БПЛА

Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокових поставок ударних дронів з Ірану. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії, опублікованому у Twitter у вівторок, 13 червня, повідомляє Європейська правда.

За даними відомства, Росія, ймовірно, перейшла від одержання невеликих постачань іранських БПЛА повітряними шляхами до одержання великих партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Цей "міжнародний транспортний коридор Північ – Південь" набув значно більшого значення після вторгнення РФ в Україну.

Як зазначили у розвідці, цей коридор дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків – у тому числі для передачі озброєнь – шляхом, який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.