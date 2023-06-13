Німеччина поставить понад 100 танків Україні до кінця року
Германія наростить поставки танків Leopard 1 — країна планує поставити Україні понад 100 одиниць такої техніки до кінця 2023 року. Про це Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю RTL Direkt, повідомляє Ділова столиця.
"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов з ладу, але з липня ми будемо нарощувати поставки Leopard 1 A5", — заявив Пісторіус.
За його словами, до кінця року планується поставити ЗСУ понад 100 таких танків.
"Танки як і раніше будуть", — резюмував чиновник.