Німеччина поставить понад 100 танків Україні до кінця року

Германія наростить поставки танків Leopard 1 — країна планує поставити Україні понад 100 одиниць такої техніки до кінця 2023 року﻿. Про це Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю RTL Direkt, повідомляє Ділова столиця.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов з ладу, але з липня ми будемо нарощувати поставки Leopard 1 A5" , — заявив Пісторіус.

За його словами, до кінця року планується поставити ЗСУ понад 100 таких танків.