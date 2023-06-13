Укргідроенерго: як довго Крим не буде отримувати воду з Дніпра

Через руйнування Каховської ГЕС і розлив водосховища проблеми з водопостачанням матимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області, а до Криму вода не надходитиме щонайменше рік﻿. Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота, пише Алекса Швець, Ділова столиця.

"До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум рік вода до Криму не буде поступати" , – сказав Сирота.

Навіть за умови повної деокупації територій Україна одразу не зможе забезпечити їх водою, заявив чиновник.

"Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метра (це ми називали так званою "мертвою зоною") вже забори не працюють" , – сказав Сирота.

Подача води до Північно-Кримського каналу припинилася після окупації Криму в 2014 році, коли призначена Росією влада Криму і Держводагентство України не змогла домовитися про умови постачання води на півострів. Російські війська, що вторглися в Україну в лютому 2022 року, відновили подачу води каналом на півострів після окупації південних регіонів України.

Крім того, телеканалу CNN директор Укргідроенерго заявив, що водопостачання Криму вдасться відновити не раніше літа наступного року.

"Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, там не може бути води. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно — водопостачання наших чотирьох областей та Криму. Думаю, це буде не раніше наступного року після повені" , – сказав Сирота.

Якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий, додав він.

"Ми насамперед постачатимемо водою Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. Це ті регіони, які зараз відчуватимуть дефіцит води, як питної, так і промислової" , – зазначив Сирота.

При цьому він додав, що якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче трьох метрів, це призведе до серйозних екологічних наслідків.