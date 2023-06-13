ЗСУ просунулися на бердянському напрямку, тривають бої – Генштаб

Збройні Сили України мають успіх у наступальній операції на бердянському, бахмутському та торецькому напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ. Про це заявив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Українська правда.

"Під час ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометра" , - повідомив Ковальов.

Він додав, що площа території, взятої під контроль, сягнула 3 квадратних кілометрів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що українські війська минулої доби просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м і на торецькому напрямку - на 200 м.

"Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на горіхівському напрямку; Мар'їнка; Ягідне бахмутською; Веселе лиманською" , - повідомила Маляр.

Заступник міністра наголосила, що ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції – активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь.

Українські війська під час наступу стикаються із суцільними мінними полями, які з'єднані з протитанковими ровами. Крім того, просування захисників окупанти намагаються зупинити постійними контратаками своїх підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів та дронів-камікадзе.